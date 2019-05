Beata Szydło ma problem ze zmiennikami. Działacze PiS nie chcą jej mandatu

Wśród działaczy PiS w Małopolsce trwają gorączkowe narady, kto miałby przejąć mandat poselski po wicepremier Beacie Szydło. Potencjalni zmiennicy z listy PiS znaleźli już sobie zajęcia. Niechętnie kwapią się, aby zostać posłem zmiennikiem na zaledwie kilka miesięcy.

- Rzucić wszystko i zostać posłem na kilka miesięcy? Moje ambicje są trochę większe niż zaistnienie we wpisie na Wikipedii jako poseł - zwierza się w rozmowie z WP Krzysztof Kozik, radny miasta Libiąż. To on jest pierwszy w kolejce do odziedziczenia mandatu poselskiego po wicepremier Beacie Szydło. Opisuje, że dzwoniono do niego z klubu parlamentarnego PiS, ale wciąż zastanawia się, czy go wziąć.