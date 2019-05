Beata Szydło prezydentem? Polacy wyrazili się jasno. Sondaż

Wygrała wybory do Europarlamentu. Uzyskała rekordową liczbę głosów. Nieoficjalnie pojawił się pomysł, by została prezydentem. Polakom jednak nie przypadł on do gustu. Wciąż w tej roli widzą Andrzeja Dudę.

Beata Szydło osiągnęła sukces w wyborach do Europarlamentu (East News, Fot: Grzegorz Banaszak/REPORTER)

Kto byłby najlepszym kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2020 roku? - takie pytanie zadano Polakom w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla serwisu rp.pl. Wśród odpowiedzi pojawiło się nazwisko Beaty Szydło.

Przypomnijmy, że w wyborach do Europarlamentu zagłosowało na nią aż 524 951 osób. Jeśli wierzyć sondażowi, tak dobrze nie poszłoby jej w wyborach prezydenckich. Jedynie 7,3 proc. pytanych chciałoby, by była premier została głową państwa.

Najwięcej osób - 30,5 proc. - wskazało na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. 30,7 proc. badanych zagłosowałoby na jeszcze innego kandydata. Z kolei 31,5 proc. ankietowanych nie umiało zająć stanowiska w sprawie.

Częściej Dudę popierają mężczyźni, osoby w wieku 25-34 lat, posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, a także mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości.

