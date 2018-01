Beata Mazurek komentuje zmiany w rządzie. Co dalej z Antonim Macierewiczem?

- To jest pytanie do Antoniego Macierewicza, ewentualnie do osób, które chcą go gdzieś zagospodarować – tak rzeczniczka PiS odpowiedziała na pytanie o przyszłość byłego już ministra obrony narodowej.



Beata Mazurek skomentowała dymisję Antoniego Macierewicza

O dymisji Antoniego Macierewicza spekulowano już od kilku miesięcy, a miał się jej domagać Andrzej Duda. Jak zapewniła Beata Mazurek, swój udział w zmianie w fotelu szefa MON miał prezydent.

Według nieoficjalnych doniesień sprzed kilku godzin, Antoni Macierewicz otrzymał propozycję objęcia funkcji marszałka Sejmu.

Szefem MSWiA został Joachim Brudziński, a to oznacza, że zwalnia się fotel wicemarszałka Sejmu. - Nie ma decyzji kto zastąpi marszałka Brudzińskiego, ale decyzję w tej sprawie podejmiemy szybko, być może jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu – stwierdziła Beata Mazurek odpowiadając na pytanie, czy Antoni Macierewicz może zostać wicemarszałkiem, a może nawet marszałkiem Sejmu.

- Powtórzę co mówił premier Mateusz Morawiecki. Każdy premier ma prawo dokonywać zmian, które będą służyć Polsce. Premier ma zaufanie do nowych ministrów – mówiła rzeczniczka PiS. I dodał, że trzyma kciuki za ten rząd, aby realizował program PiS.