Beata Mazurek dementuje doniesienia. Jarosław Kaczyński jeszcze nie zdecydował

Według doniesień medialnych PiS chce wrócić do tematu dekoncentracji i repolonizacji mediów. Jarosław Kaczyński miał już podjąć decyzję, ale w partii czekają aż prezes wyjdzie ze szpitala. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek wszystkiemu zaprzeczyła.

- To jest fake news. Nie ma żadnego zielonego światła Jarosława Kaczyńskiego w tym temacie, czyli repolonizacji mediów. Ani zielonego, ani czerwonego, ani jakiegokolwiek innego. O tej sprawie nie rozmawiamy – powiedziała portalowi wpolityce.pl Beata Mazurek .

Rzeczniczka PiS dodała, że "mówi o tym, co jest". Stwierdziła, że nikt na temat nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, a w PiS się tym nie zajmują.

Dekoncentracja mediów zależy od decyzji politycznej

O powrocie do tematu dekoncentracji mediów napisał we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" publikujący również we wpolityce.pl i tygodniku "Sieci" Piotr Zaremba. W artykule gazety można przeczytać, że Jarosław Kaczyński miał już podjąć decyzję, ale w partii czekają, aż wyjdzie ze szpitala.