Poseł PiS uwiódł i porzucił samotną kobietę. "Z żoną jestem tylko dla dziecka"

Stanisław Pięta uchodzi za jednego z najbardziej konserwatywnych posłów PiS. Jak się okazało, moralizatorska postawa polityka jest jedynie fasadą, za którą kryje się jego prawdziwe oblicze. Według doniesień "Faktu", Pięta uwiódł i wykorzystał samotną kobietę, zdradzając swoją żonę.

- Powtarzał mi, że z żoną jest tylko dla dziecka, że nic ich nie łączy, że od dawna planuje się z nią rozstać, bo ona nie chciała mieć więcej dzieci, a on chce - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Pięta miał zacząć przekonywać kobietę, że "ma idealną budowę do rodzenia dzieci" i może urodzić ich nawet szóstkę. Jak twierdzi, poseł wysłał ją nawet do ginekologa, by potwierdzić że może zajść w ciążę. Dla zabezpieczenia ich "przyszłej rodziny" parlamentarzysta miał również załatwić kobiecie pracę w PKN Orlen.