Bat na pijanych kierowców. "Powrót do mrocznych czasów średniowiecza"

Poznaliśmy kolejne szczegóły projektu zmian w kodeksie karnym, które wprowadzą zasadę odbierania samochodów pijanym kierowcom. Skonfiskowany nie zostanie pojazd, który nie należy do kierującego. Pijany w takich przypadkach będzie musiał jednak zapłacić jego równowartość. W programie "Newsroom WP" Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego podkreślił, że "był, jest i będzie przeciwnikiem" tego typu rozwiązań. - To powrót do mrocznych czasów średniowiecza - stwierdził. Były policjant podkreślił przy tym jednocześnie, że on nie broni pijanych kierowców, ale - jak wskazał - trzeba działania wobec nich "połączyć w pewną harmonijną całość". - Trzeba z nimi bardzo ostro walczyć, ale tutaj brakuje akurat konsekwencji i logiki - ocenił Marek Konkolewski.