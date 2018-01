Bartosz Kownacki odwołany z MON. Zasłynął "aferą widelcową" oraz słowami o "krwi na rękach polityków PO"

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Bartosz Kownacki został odwołany z MON. Był wiceszefem resortu od 16 listopada 2015 roku. Został powołany na to stanowisko przez Antoniego Macierewicza.

Bartosz Kownacki był wcześniej asystentem Jana Olszewskiego . Pracował w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz był członkiem Komisji Weryfikacyjnej WSI. Do 2009 roku był zatrudniony w Kancelarii Prezydenta. Potem został posłem z list PiS .

To nie jdeyne zmiany w MON. 15 stycznia Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko sekretarza stanu w resorcie obrony.

Jego kariera w MON jest związana z postacią Antoniego Macierewicza. To on powołał go na stanowisko wieceszefa resortu. Ale Macierewicz nie jest już ministrem obrony narodowej. Po rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego został nim Mariusz Błaszczak.