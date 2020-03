WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 3 Dominik TarczyńskiBartłomiej Sienkiewicztłit oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Bartłomiej Sienkiewicz o pociągu w Końskich: polityka tępego PR-u To jest polityka tępego PR-u. Obawiam się, że ten dworzec będzie tego symbolem - stwierdził w programie "Tłit" Bartłomiej Sienkiewicz, poseł... Rozwiń czy jako poseł z Kielc z województ … Rozwiń Transkrypcja: czy jako poseł z Kielc z województwa świętokrzyskiego Cieszę się pan że w Końskich znów będzie jeździł pociąg a będzie No tak obiecał prezydent Duda podpisał tam na dworcu na specjalną sawę nie odzywają pociąg plus 2 miesiące przed wyborami Mateusz morawiecki obiecał 100 obwodnica niejedna łopata nie została wbita obietnice PiSu infrastrukturalne na przykład Uruchom połączeń pks-ów skończył się kompletny fiaskiem odpalona w wyborach projekty Nie miał szans realizacji chciano obciążyć budżet gmin małych biedny których na to nie stać tak naprawdę do nich powinien być adresowany pomysł transportu publicznego To wszystko są kłamstwa i manipulacje nic z tego nigdy nie wychodzi czy są przeciwne jeżdżą tak jeździ tak jeździć nie będą bo problem połączenia województwa świętokrzyskiego to nie jest połączenie Końskie i Szprycha to jest problem połączenia od Sandomierza przez Ostrowiec świętokrz Starachowice przez Końskie i dopiero wspinanie do drogi to jest po prostu polityka pijarowska tępego pijaru i obaw że ten dworzec będzie raczej tego symbolem Świętokrzyskie jest kompletnie wykluczone z komunikacji środek Polski to jest pustynią komunikacyjną i były przy plany jak to zmienić wszystkie pojechały do kosza i teraz PiS po 5 latach ogłasza że coś z tym zrobi nic nie zrobi przez 5 lat nic nie zrobił i nie starczyło czasu uruchomić tak naprawdę jakiekolwiek działania tam a dziwnym trafem te wszystkie Obietnice po drodze są Świętokrzyskiego Sypią się wtedy kiedy są wybory albo parlamentarne albo prezydenckie czy co Co Świętokrzyskie jest takie ważne z widzenia głosowania tak ponieważ wszyscy się chcą ogrzać przy jednym z najgorzej traktowanych województw w Polsce i powiedzieć że teraz Otóż rządzący się próbowali wielokrotnie kosztem Świętokrzyskiego w ten sposób lewarować z żadnym skutkiem czy będzie jeszcze więcej zdjęć Andrzeja Dudy z Dominikiem tarczyńskim na Dominik Tarczyński świetny na kampanię pana prezydenta No też jest z Kielc tak jest dziwię się że go nie było na