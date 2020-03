Bartłomiej Misiewicz wchodzi w świat biznesu. Jest właścicielem dwóch nowych firm. "Politykę zostawiłem za sobą"

Najpierw filament do druku 3D, teraz - sprzedaż alkoholu. W ostatnim czasie Bartłomiej Misiewicz został właścicielem dwóch firm. Tym samym pełną parą wchodzi w świat biznesu. - Są to dla mnie nowe i ciekawe projekty, które stanowią duże wyzwanie. Politykę zostawiłem za sobą - mówi WP Bartłomiej Misiewicz.

Firma została zarejestrowana 19 lutego. Bartłomiej Misiewicz posiada całość akcji spółki . Czym zajmuje się 3D Infinity? Ma to być "sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" - taka informacja pojawiła się w KRS. W weekend Bartłomiej Misiewicz pochwalił się w mediach społecznościowych - ruszyła strona internetowa firmy. Dowiadujemy się z niej, że 3D Infinity będzie sprzedawać filament do drukarek 3D na polskim i europejskim rynku.

Druk 3D, teraz alkohol

Kilka dni temu, a dokładnie 6 marca, w KRS zarejestrowana została kolejna firma, z którą związany jest Bartłomiej Misiewicz - Alleati Holding. Jej prezesem jest Karol Cylwik - prezes 3D Infinity. I znów, w rubryce "wspólnicy", widnieje nazwisko Misiewicza - tak samo jak w przypadku 3D Infinity. Posiada on całość udziałów obu spółek. Prokurentem Alleati Holding jest Zbigniew Krüger - prokurent 3D Infinity.

Bartłomiej Misiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską przyznaje, że jest właścicielem obu firm. - Lubię to, co najlepsze i to hasło jest motywem przewodnim kampanii, wokół której skupiam swoje projekty, a mam wiele inicjatyw biznesowych w głowie - dodaje Misiewicz.