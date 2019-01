Bartłomiej Misiewicz nie wytrzymał. Poszło o porównania do Andruszkiewicza

Były najbliższy współpracownik Antoniego Macierewicza - Bartłomiej Misiewicz znów o sobie przypomniał. Po porównaniach jego osoby do nowego wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza w mediach społecznościowych pojawił się kontrowersyjny wpis.

Po tym, jak Adam Andruszkiewicz został wiceministrem cyfryzacji, politycy opozycji drwią z jego nominacji i porównują do kariery Bartłomieja Misiewicza. - Był Misiewicz jest Andruszkiewicz – powiedział w Polsacie rzecznik Platformy Jan Grabiec. Z kolei poseł PO Cezary Tomczyk, który gościł w programie Wirtualnej Polski „Tłit” nazwał Andruszkiewicza "Misiewiczem 2.0”. – Jeśli chodzi o Misiewicza, to on miał przynajmniej jeden plus za sobą: ktoś go bronił, w tym przypadku pan Macierewicz, a w przypadku pana Andruszkiewicza, tego lasu rąk obrońców szczerze mówiąc nie widzę - mówił z ironią Tomczyk.