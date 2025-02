"Bardzo, bardzo bym prosił". Kaczyński zwrócił się do sympatyków

- W tej chwili kampania trwa, my jesteśmy z niej zadowoleni, ale nie ma co ukrywać - brak pieniędzy i przewaga finansowa drugiej strony nam bardzo przeszkadza - stwierdził Kaczyński. - Mogłoby być znacznie lepiej, gdyby te pieniądze były - dodał prezes PiS.

- Te pieniądze wpływają, ale tak jakby to troszkę ustaje, więc ja bym bardzo prosił o to, żeby pamiętać: to nie są wybory, które rozstrzygną kwestię personalną, to są wybory, które rozstrzygną sprawę przyszłości naszego kraju - powiedział Kaczyński.