Igrzyska Europejskie w Polsce. NIK: kosztowny chaos

NIK podejrzewa, że doszło do wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody majątkowej wielkich rozmiarów, m.in. przez prezesa i byłego wiceprezesa zarządu Spółki Igrzyska Europejskie 2023. Spółka nie negocjowała kursu wymiany euro przy przelewie dla Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), co spowodowało nadpłatę o co najmniej 2,5 mln zł.