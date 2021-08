Igrzyska Europejskie w Krakowie? Dziś decyzja w sprawie referendum

Choć Kraków już został wybrany na gospodarza Igrzysk Europejskich w 2023 roku, to sprawa wciąż budzi w mieście dużo kontrowersji. Radni klubu "Kraków dla Mieszkańców" złożyli wniosek, by to krakowianie zdecydowali czy chcą w mieście takiej imprezy. Decyzja czy referendum w sprawie Igrzysk zostanie zorganizowane, ma zostać podjęta podczas środowej sesji Rady Miasta.