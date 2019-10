Barcelona. Brutalne starcia. Rannych prawie 600 osób

Hiszpania. Ponad 20 osób zostało rannych podczas zamieszek w Barcelonie i Madrycie. Protesty Katalończyków nie ustają. Z każdym dniem sytuacja się zaostrza. Na ulicach trwają starcia z policją.

Katalońska prasa informuje, że liczni dziennikarze i fotoreporterzy zostali ranni w wyniku działań demonstrantów, a także policji. Media oskarżają policję o brutalność. W związku z takim traktowaniem dziennikarzy przez policję część mediów ogólnokrajowych wezwała szefów MSW Hiszpanii i Katalonii, Fernando Grande-Marlaskę i Miquela Bucha, do podania się do dymisji - informuje TVN24.

Ataki na dziennikarzy mają odbywać się mimo że ci mają na sobie kamizelki z napisem "Prasa". Potwierdzają to zarówno "El Pais", jak i "La Vanguardia".

W sieci dostępne są nagrania pokazujące ich agresję. "Jeśli Komisja Europejska nie zareaguje na to, co działo się na ulicach Barcelony, gdzie policja taranowała autami ludzi i pałowała bezbronnych, to... właściwie czy dowiemy się o niej czegoś nowego? Są w Europie rzeczy ważne i ważniejsze, np. 'zakaz edukacji seksualnej w Polsce" - napisał na Twitterze ironicznie publicysta Wirtualnej Polski Marcin Makowski.