Barbara Nowak: Ja się nie nadaję do takiej polityki

Co do przekonywania. Widziałam, jak to wyglądało na klubie. Przyjeżdżali posłowie i próbowali pewne rzeczy naprawić. To nie były nakazy, choć ja uważam, że powinny być twarde. To było takie przekonywanie, że pamiętajcie, komu służycie, że powinniśmy być razem. To, co mnie poraziło to to, że na klubie, jak żeśmy sobie rozmawiali i ustalaliśmy, jak głosujemy, nie było żadnej osoby, która wstałaby i powiedziała: "A ja nie będę głosował, mam innego kandydata, mam inny pomysł". Skoro nie ma sprzeciwu, to idziemy głosować. A tu znów szok, nasi członkowie głosują przeciwko naszemu kandydatowi.