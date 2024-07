Marszałek Małopolski wreszcie wybrany. Jak skomentował Kaczyński?

Kaczyński zabrał głos ws. wyboru marszałka Małopolski

- Partia utrzymała władzę. Ci, którzy jechali, żeby tam triumfować, musieli się wrócić, nie wiem, czy z samego Krakowa czy byli tylko w drodze do Krakowa. I to jest sukces - oświadczył prezes PiS. - Natomiast w polityce czasem trzeba iść na różnego rodzaju kompromisy. Ale to nie jest kompromis polegający na tym, że ja o tym, co się działo i co niektórzy ludzie robili, zapomniałem - dodał Kaczyński.