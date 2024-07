Kaczyński się ugnie? Możliwa rewolucja w sejmiku

Ryzykowna gra

Jak wskazuje Onet, choć Kaczyński zdaje się przeć na przyspieszone wybory, to może to być ryzykowna strategia. Zwłaszcza, że do wyborów województwem zarządzałby komisarz wskazany przez Donalda Tuska. I mógłby on zacząć szukać haków na PiS.