"Bezczelni są ci PiS-owcy". Wojna o Małopolskę, w tle Pałac Prezydencki

Jak ujawniła Interia, Nowogrodzka ma być dodatkowo poirytowana postawą prof. Dudy, bo ten - jako przewodniczący sejmiku – odpowiedział negatywnie na polecenie z centrali PiS, by kolejny raz przełożyć sesję sejmiku województwa, co doprowadziłoby do powtórzonych wyborów do sejmiku.