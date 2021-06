Barack Obama postawił Polskę pod pręgierzem. Jest reakcja z PiS

Gościem programu "Newsroom" WP był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Patrycjusz Wyżga pytał go o ostatni wywiad Baracka Obamy. Były prezydent USA stwierdził w nim m.in., że w ostatnich latach "Polska i Węgry stały się autorytarne". - Jako Polak mam zupełnie inne zdanie w tej sprawie. Uważam, że to nie jest rzeczywistość - skomentował Czarnecki. Dodał też, że w jego przekonaniu Demokraci, do których należy Obama, "nie powinni iść tą drogą".