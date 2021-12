Bandery opuszczone po cichu. Koniec polskiej floty podwodnej

W końcu nie doszło do podpisania żadnej umowy. Tymczasem koncern thyssenkrupp Marine Systems podpisał z agencjami uzbrojenia Norwegii i Niemiec kontrakt o wartości około 5,5 mld euro na budowę sześciu okrętów projektu 212CD. Polska zignorowała zaproszenie do tego programu. Podobnie umarły plany zakupu jednostek we Francji i Szwecji.