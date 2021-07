Z tonącej łodzi na Igrzyska w Tokio. Olimpijka podbiła serca wielu

Tokio 2020. Yusra Mardini i jej długa droga na Igrzyska Olimpijskie

Wtedy to młoda Yusra Mardini zdecydowała się opuścić Syrię. Z rodzinnego kraju dotarła do Turcji. Tam wsiadła na łódź, którą próbowała przeprawić się do Grecji.