Banaś na wojnie z PiS. "Kaczyński zapłaci za błąd"

Marian Banaś składa wnioski do prokuratury. Prezes Najwyższej Izby Kontroli dowodzi, że czołowi politycy PiS (na czele z premierem Mateuszem Morawieckim) mieli złamać prawo, organizując wybory kopertowe. Banaś jednocześnie udzielił serii wywiadów, w których krytykuje PiS za próby usunięcia go ze stanowiska w NIK. - To największy problem personalny dla rządu PiS w skali całego państwa. Prezes Jarosław Kaczyński powinien pierwszy się uderzyć w piersi, bo kandydaturę Mariana Banasia można było prześwietlić, było dużo czasu, są od tego odpowiednie służby i stan majątkowy prezesa NIK nie mógł być tajemnicą dla CBA - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Antoni Dudek. Według politologa nominacja dla byłego wiceministra finansów w rządzie PiS była personalnym błędem Kaczyńskiego, za który obecnie płaci. - Banaś zrobił w rządzie oszałamiającą karierę, to prezes personalnie wybrał go na prezesa NIK - dodał Dudek. Badacz twierdzi, że powinno dojść do reformy konstytucyjnej, dzięki której NIK podlegałby pod opozycję (a nie większość sejmową - red.). - Prezesi NIK wielokrotnie uderzali w rządy. Czasami mocniej, czasami słabiej. Banaś będzie uderzał bardzo mocno i mnie to cieszy - mówił prof. Dudek.

