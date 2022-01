Banaś kpi z Polskiego Ładu. Odpowiedział mu polityk PiS

"Usunięcie mnie z Najwyżej Izby Kontroli jest chyba jednym z elementów Polskiego Ładu. To nawet dobrze. Przy dotychczasowej skuteczności programu mogę spać spokojnie" - napisał w mediach społecznościowych Marian Banaś. Do tych słów w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się Waldemar Buda z PiS. Polityk wyjaśnił, że Marian Banaś straci na Polskim Ładzie. - On zarabiając dość dużo będzie musiał dołożyć kilkaset złotych do składki zdrowotnej - dodał sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Dziwi mnie trochę, że taki jad przemawia za nim w związku z kilkuset złotymi, bo tylko o to mu chodzi - dodał polityk. - Ja mam taką samą sytuację i się nie obrażam, a pan Marian się obraża - zaznaczył gość WP. Zdaniem polityka aktualna reforma jest sprawiedliwa.