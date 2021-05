Banaś kontra PiS. Polityk partii Kaczyńskiego udzielił rady szefowi NIK

We wtorek Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz trzech ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy. Sprawa ma związek z próbą przeprowadzenia wyborów kopertowych w maju 2020 roku. W programie "Newsoom WP" odniósł się do tego Bolesław Piecha. Polityk PiS ocenił, że "warto teraz powstrzymać emocje". - Prezes NIK zbyt surowo i pochopnie podejmuje decyzje, które nie są trafione - stwierdził poseł. Bolesław Piecha podkreślił również, że zna osobiście Mariana Banasia. - Sądzę, że dobrze by było, żeby obie strony trochę odpuściły. To nie służy ani Polsce, ani rozwiązaniu tego problemu - powiedział gość WP, który zaznaczył, że przy ocenianiu sprawy wyborów kopertowych nie można zapominać o całym kontekście prawnym i pandemicznym.

