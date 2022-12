Bąkiewicz zachował stanowisko. Zapowiada się długa wojna o Marsz Niepodległości

Przeciwnicy Roberta Bąkiewicza w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, wbrew wcześniejszym sygnałom, nie odwołali go w niedzielę z funkcji prezesa. Podczas walnego zgromadzenia członków SMN przedstawili tylko raport o "nieprawidłowościach finansowych i prawnych", jakich miał dopuszczać się Bąkiewicz i wezwali go do złożenia wyjaśnień. Sam Bąkiewicz nie uznaje dzisiejszego walnego zgromadzenia i grozi swoim przeciwnikom skargą do organu nadzorczego, czyli prezydenta Warszawy.