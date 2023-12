Koniec z pieniędzmi dla Rydzyka? Poseł zapowiada zmiany

Instytucje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości około 400 mln zł - podała "Gazeta Wyborcza". To kolejna publikacja, m.in. po ustaleniach Wirtualnej Polski, która pokazuje duży transfer finansowy do podmiotów związanych z duchownym. W ciągu kilku tygodni ma powstać szczegółowy raport na temat przelewów na rzecz redemptorysty z Torunia, pochodzących z budżetu państwa - zapowiada nową większość sejmowa. - Jestem przeciwnikiem rozdawania pieniędzy swoim. Mam nadzieję, że te dotacje zostaną w odpowiedni sposób prześwietlone i prześledzone. Jeżeli gdziekolwiek doszło do naruszenia prawa, tam osoby winne poniosą odpowiedzialność - mówił w programie "Tłit" WP poseł Polski 2050 Michał Gramatyka.