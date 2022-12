"99,9 proc.". Putin naprawdę powiedział to w telewizji

Władimir Putin robi wszystko, by przekonać świat, że jego rodacy stoją za nim murem. W jednej z ostatnich wypowiedzi oszacował, jaki jego zdaniem odsetek Rosjan jest gotowy "postawić wszystko na jedną kartę dla ojczyzny". Podana liczba stoi w sprzeczności z tym, co pokazała ogłoszona w Rosji we wrześniu mobilizacja.