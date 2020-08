Badanie. Polacy uważają, że powinni znać stan zdrowia prezydenta

Co roku stan zdrowia swojego prezydenta poznają Amerykanie. Oświadczenie wydaje osobisty lekarz głowy państwa, ale to polityk decyduje, jakie informacje chce podać do wiadomości publicznej. O szeroko rozumianym bezpieczeństwie narodowym mówił z kolei podczas przemówienia po zaprzysiężeniu Andrzej Duda. Wspomniał o funduszu medycznym, centrach 75 plus dla seniorów oraz centrach onkologicznych.