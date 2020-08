Prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę i wygłosił orędzie

Prezydent po tym, jak został zaprzysiężony na II kadencję, wygłosił orędzie. - Polacy zdecydowali, kto ma być ich głową państwa. W wyborach wzięło udział ponad 20 milionów wyborców - to blisko rekordu. To wielkie wyzwanie, które przyjmuje z pokorą - mówił Andrzej Duda. - Polacy udzielili mi silnego mandatu na drugą kadencję. Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować Polkom i Polakom za udział w tych wyborach - dodał prezydent.

Jak ocenił, dziś demokracja w Polsce jest silniejsza. - Miliony Polaków teraz zagłosowali, bo wiedzą, że ich los jest związany z demokracją. Zaprosiłem wszystkich moich kontrkandydatów po to, aby podziękować im za to, że także dzięki nim wielu Polaków wzięło udział w wyborach. To udział nas - demokratów - od początku był taki, aby jak najwięcej osób poszło do urn - podkreślił Andrzej Duda.