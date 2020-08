Andrzej Duda posłucha Łukasza Szumowskiego? Wiemy, czy zaszczepi się przeciwko grypie

Później tłumaczył w programie "Imondemorabilia": - Grypa, zwłaszcza dla człowieka, który jest względnie młody, nie jest czymś groźnym. Grypę należy odchorować, by nie szaleć i nie wpaść w powikłania związane z grypą, co może być bardzo niebezpieczne. Trzeba zostać w domu, leczyć się i wyleczyć.

I dodał: - Miałem złe doświadczenia związane ze szczepionką przeciw grypie wśród moich kolegów, którzy się szczepili i bardzo ciężko przechodzili grypę. Stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo po co eksperymentować na sobie, po co brać jakieś iniekcje do swojego organizmu, a potem to i tak nie przynosi żadnego efektu i człowiek ciężko choruje.