Awaria Facebooka. Ogromny wyciek danych. Chodzi nawet o 1,5 mld użytkowników

Globalna awaria Facebooka, Messengera, Instagrama i komunikatora WhatsApp

Awaria serwisów społecznościowych należących do Marka Zuckerberga miała miejsce w poniedziałek ok. 17:30 czasu polskiego i dała się we znaki milionom użytkowników na całym świecie. Problemy z dostępem do swoich profili w mediach społecznościowych mieli odbiorcy m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Francji, Meksyku, Norwegii i w wielu innych państwach. Problem dotknął również pracowników Facebooka, którzy z powodu niedziałających identyfikatorów nie mogli wejść do swoich biur.