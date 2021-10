Czwarta fala w Polsce. Drastyczne kroki potrzebne "już teraz"? Dr Grzesiowski nie ma wątpliwości

Czwarta fala w Polsce nabiera na sile. Czy wkrótce powrócą restrykcje? - Lockdown to jest decyzja polityczna, to nie jest decyzja medyczna. Jak państwo wiecie, lockdown w tej chwili został całkowicie zawładnięty przez władzę. Nikt nie patrzy na względy medyczne, niestety - komentował w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. - Rada Medyczna przy premierze nie do końca ma wpływ na decyzje polityków. [...] Niedawno ogłoszono też, że lockdown będzie wprowadzany na zasadach wskaźnika zachorowań. Jeśli w tej chwili na dziesięć osób z objawami infekcji, dwie robią test, to jakim cudem mamy ogłosić lockdown racjonalnie? [...] Już teraz powinniśmy ograniczać mobilność i interakcje międzyludzkie w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim - tłumaczył lekarz, podkreślając, że w tych regionach zauważalne jest większe obłożenie w szpitalach i większy odsetek pozytywnych testów na COVID-19. - Walka z pandemią polega na wyprzedzaniu zdarzeń, a nie na bierności i obserwacji - podsumował dr Grzesiowski.