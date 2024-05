Awantura w studiu. Zalewska krzyczała: nie wierzę

Macierewicz zostanie rozliczony?

Marcin Kierwiński ponownie wrócił do wątku o Antonim Macierewiczu. Podkreślił, że kontrakty zbrojeniowe powinny zostać podpisane w latach 2017-1019. - Blokowały to konkretne osoby. Zwracam uwagę, że to prezydent Duda mówił o działalności pana Macierewicza, że to są sbeckie metody, to czego pani broni? Tych sbeckich metod, które robił Macierewicz wobec polskiej armii. Tak to były sbscekie metody i to powinno być rozliczone i ocenione i mam nadzieje, ze bedzie ocenione - powiedział Kierwiński.