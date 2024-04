Macierewicz nie wierzy. "Nie sądzę, żeby prokuratura mogła tak kłamać"

Antoni Macierewicz został zapytany o to dlaczego kłamie, że prokuratura ma dowody na to, że doszło do wybuchu podczas katastrofy smoleńskiej. - Nie tylko tak mówiłem, ale tak jest - stwierdził. Gdy dziennikarz powiedział, że sam prokurator zaprzeczył temu, Macierewicz stwierdził, że kłamie. - Myślę, że albo prokuratura kłamie, albo jak bardzo często się zdarza TVN kłamie - odpowiedział.