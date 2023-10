Awantura w studiu. "Pan wykluczył się z debaty"

Sośnierz o strzelaniu do migrantów

- W powietrze albo i nie w powietrze. Strzelałbym tam, gdzie trzeba. Straż Graniczna jest po to, by nie dopuścić do tego, by intruz przekroczył granicę. W tym celu wybiera środki, którymi zatrzymuje tego intruza. Najpierw go ostrzega, potem strzela w powietrze, a potem strzela w intruza, jeśli trzeba. Na tym polega poważna ochrona poważnych granic. Jeżeli będę forsował granicę jakiegoś państwa, to liczyłbym się z tym, że ktoś mnie zastrzeli - mówił polityk Konfederacji.