Awantura w Sejmie. Kulisy starcia Jarosława Kaczyńskiego z opozycją

To on właśnie wdał się w dyskusję na sali plenarnej Sejmu z prezesem PiS . Nitrasowi towarzyszył przy tym szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Awantura w Sejmie. Nowacka zabiera głos

Głos zabrała sama zainteresowana. - Tam padały bardzo obraźliwe słowa w stosunku do opozycji. Kaczyński twierdził, że wyrok TK ws. aborcji był oczywisty i że tak właśnie trzeba - relacjonowała Wirtualnej Polsce sama Barbara Nowacka . - To pozwoliło panu Kaczyńskiemu na kilka wycieczek osobistych, obrażających pamięć mojej matki. Tam było dużo nieprzyjemnych rzeczy - mówiła posłanka.

Jak przyznaje, nie wie, za co został wykluczony z obrad Sejmu przez wicemarszałka i szefa klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego. - Wyłączyli mi kartę do głosowania, nie mogę brać udziału w posiedzeniu. Za co? Nie wiem - mówi Nitras.

Awantura w Sejmie. Terlecki z mównicy: kim jest ta wysoka blondyna?

Wicemarszałek Terlecki, rozpoczynając obrady, stwierdził, że opozycja nawiązuje do symboli faszystowskich. - Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród polityków Lewicy i Platformy Obywatelskiej są osoby, które mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS, ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów. Z przykrością to przyjmujemy - powiedział wicemarszałek Sejmu, na co część polityków PiS zareagowała brawami.