Awantura w Sejmie. Posłanki Lewicy weszły na mównicę. "To jest wojna"

Do wystąpienia Maląg jednak nie doszło, ponieważ gorąco w Sejmie zrobiło się już na samym początku, kiedy to marszałek Ryszard Terlecki zaatakował posłów opozycji.

- Z przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów - rozpoczął Terlecki, nawiązując do aktualnych protestów przeciwko orzeczeniu TK o aborcji. Demonstranci do wyrażania swojego sprzeciwu wobec wyroku ws. aborcji używają m.in. symbolu błyskawicy - to właśnie on nie spodobał się marszałkowi.