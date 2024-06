Awantura o bilety na Budkę Suflera. Ustawiła się wielka kolejka

- W 1975 roku na Akademii Rolniczej organizowałem otrzęsiny mojego pierwszego roku weterynarii. Z kolegą stanęliśmy koło V liceum, słuchamy, a tam próba, ktoś fajnie gra. Pamiętam jak dziś: Krzychu Cugowski w ręczniku, podkoszulce i tych swoich tenisówkach podszedł i pyta: czego chcecie chłopcy? My mówimy: no fajnie gracie - opowiada Andrzej Pępiak, który na jubileuszowy koncert do Lublina przyjechał aż z Hiszpanii, gdzie obecnie mieszka. Dodaje, że w 1975 udało mu się namówić zespół na granie na otrzęsinach, chociaż studenci musieli zaoferować odpowiednią sumę. Ale koncert był świetny.