"Chodź, wyjdziemy". Kuriozalna scena w Sejmie

- Panie pośle Kaleta, inteligentny to pan specjalnie nie jest, ale jak pan ma komentować, to niech pan wyjdzie i se pokomentuje. Niech pan powysyła SMS-y. Pan jest mocny w gębie, ale jak w cztery oczy się spotykamy, to pana zatyka. Pan nic nie jest w stanie powiedzieć. Takich chojraków to ja widziałem całą masę. W cztery oczy to pan główkę spuszcza i ucieka. To taki pseudobohater, jak jest wokół niego PiS, to się nie boi. Zobaczy mnie, to spada, ucieka. Z takich tchórzliwych posłów Polski nie będzie - powiedział Petru.