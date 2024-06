Kolejny zgrzyt w koalicji. "Motywowane lobbingiem właścicieli galerii"

- Prawa pracownicze w tej sytuacji mogą być naruszane i ten wywalczony kawałek […] większych praw, prawa do odpoczynku, prawa do życia rodzinnego, który przez ostatnie lata funkcjonował i do którego już sam handel się dostosował, jeżeli chodzi o logistykę, o organizację pracy, również Polki i Polacy przyjęli po latach z akceptacją ten pomysł i uważamy, że koncepcja pana posła Ryszarda Petru jest motywowana lobbingiem właścicieli galerii handlowych, to tak naprawdę tylko im zależy na tym, żeby ten handel w niedziele przywrócić - powiedziała posłanka Lewicy.