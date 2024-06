Minister Szłapka zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Jest wniosek

- Zrzeknę się immunitetu od razu – zapowiada w rozmowie z WP Adam Szłapka. Minister do spraw Unii Europejskiej będzie mógł to zrobić dopiero po otrzymaniu pisma od marszałka Sejmu. Prokuratura poinformowała w czwartek o wniosku prokuratora generalnego do Szymona Hołowni.