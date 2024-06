Sędziowie Trybunału Stanu zawiadamiają Dudę i Tuska w sprawie Manowskiej

Sędziowie zarzucają Manowskiej obstrukcję prac Trybunału Stanu

To kolejna odsłona prób uruchomienia prac Trybunału Stanu, związana m.in. z wnioskiem do Sejmu o postawienie przed TS prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wniosek w tej sprawie, w którym zarzucono prezesowi NBP złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia, wpłynął do Sejmu 26 marca. Wcześniej zapowiadał go premier Donald Tusk.