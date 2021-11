"Jest pani hieną". Ostre spięcie w sieci na linii Bosak-Nowacka

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego ws. aborcji

Politycy odnoszą się w swoich wpisach do wyroku TK z dnia 22 października 2020 roku. Trybunał orzekł wówczas, że aborcja z powodu ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Oznacza to, że kobieta, mimo ciężkiej wady płodu, będzie musiała rodzić. Jednym z posłów, który poparł złożenie wniosku do TK ws. aborcji, był Krzysztof Bosak.