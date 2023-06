Awantura na targowisku. Poszło o "lex Tusk" i PiS

Mimo niespodziewanego ruchu prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie "lex Tusk" i przesłania przez niego własnego projektu nowelizacji ustawy, komisja ds. badania rosyjskich wpływów nadal wzbudza kontrowersje. Opozycja i prawnicy nie przestają mówić o naruszeniu podstawowych zasad demokracji. Zapytaliśmy Polaków, co sądzą na temat działań obozu władzy. - No jak tak można zrobić? To za komuny było lżej. (…) Wracamy do PRL-u. (…) Bandyctwo - usłyszał m.in. nasz reporter w Warszawie. Wielu rozmówców Wirtualnej Polski krytykowało "lex Tusk", ale pojawiły się też głosy popierające komisję i rząd PiS. - Bardzo dobra ustawa, bo zbada wpływy rosyjskie. Dziwię się, że jest taki szum medialny - stwierdził jeden z mieszkańców stolicy. Na targowisku przy okazji naszej sondy wybuchła gorąca dyskusja między zwolennikami i przeciwnikami PiS na temat lidera PO Donalda Tuska. Więcej w materiale wideo.