Awantura na Podkarpaciu. "Chyba nie ma takiej osoby, że jak dają, to nie weźmie"

- Chyba nie ma takiej osoby, która jak dają, to nie weźmie - usprawiedliwiał wiceprezeskę koła gospodyń wiejskiej jej mąż, sołtys wsi, do której trafiły dary od ministra. Jak dodał, zna sprawę od samego początku. - Powiedziano nam: złóżcie wniosek, może coś się uda dostać. Jeżeli to zostało przyznane, to dziwne by było, gdyby ktoś z tego nie skorzystał. To wójt to wszystko organizował. Niech tłumaczenie idzie z góry - wyjaśniał.