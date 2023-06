Zakup garnków z Funduszu Sprawiedliwości. Politycy się tłumaczą

Falę kontrowersji wywołał środowy wpis wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Polityk Suwerennej Polski opublikował na Twitterze zdjęcia z przekazania kołom gospodyń wiejskich pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, z których sfinansowano zakup urządzeń i sprzętów kuchennych. To m.in. ekspresy do kawy, garnki, patelnie i kamienie do pieczenia pizzy.