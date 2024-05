Autobus stanął w ogniu na S5. Pojazdem podróżowały dzieci

Kule ognia i kłęby czarnego dymu na autostradzie S5 na wysokości Wirwajd (woj. warmińsko-mazurskie). Portal Ostróda News opublikował nagranie świadka, który uchwycił płonący autobus na trasie szybkiego ruchu. Jak widać na udostępnionym materiale, doszło do pożaru silnika pojazdu. Ogień jednak szybko zajął resztę autobusu i tylko odpowiednia reakcja kierowcy i pasażerów nie doprowadziła do tragedii. Feralnym pojazdem podróżowały akurat dzieci wraz z nauczycielami. "Dziś (28 maja br.) na drodze ekspresowej S5 (...) doszło do pożaru autobusu, którym podróżowało 5 osób dorosłych i 32 dzieci. W wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń. Ze względu na silne zadymienie wydobywające się z palącego autobusu droga S5 była zamknięta w obu kierunkach przez około 30 minut" - przekazał portal Ostróda News. Uczniom nic się nie stało i po całym zdarzeniu na miejsce przyjechał kolejny autobus, dzięki czemu wszyscy mogli kontynuować podróż bezpiecznie.