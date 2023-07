Austria walczy z piratami drogowymi. Skonfiskują auto i sprzedadzą

Samochód na aukcję, pieniądze zasilą budżet

Jak wyjaśniła minister transportu Leonore Gewessler (Zieloni), pojazdy zostaną zlicytowane. 70 procent dochodów z aukcji trafi do funduszu bezpieczeństwa ruchu drogowego, reszta do odpowiednich władz lokalnych. Jeśli okaże się, że samochód nie należy do kierowcy, otrzyma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.