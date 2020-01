Australia. Tragedia podczas akcji gaszenia pożarów

Australia. Tragedia w stanie Nowa Południowa Walia. Samolot gaśniczy rozbił się podczas akcji gaszenia pożarów. Na pokładzie były trzy osoby.



Australia cały czas walczy jeszcze z pożarami, choć skala jest już dużo mniejsza i ogień jest już opanowany. W trakcie akcji gaszenia ognia w stanie Nowa Południowa Walia rozbił się duży samolot gaśniczy. To maszyna typu C 130 Waterbomber. Utracono z nią kontakt w górskim rejonie Snowy Monaro.

Nie wiadomo, co doprowadziło do rozbicia samolotu. Władze kierują wyrazy współczucia do rodzin ofiar.