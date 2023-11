Atak zimy to czas na ofensywę Rosji. Generał wskazuje, kiedy nastąpi

Atak zimy w Ukrainie sprawia, że do planowanej przez Rosję ofensywy może dojść już niedługo. Gen. Waldemar Skrzypczak prognozuje, że nastąpi do połowy grudnia. - Ukraińcy muszą przejść do strategicznej operacji obronnej. Niech nie myślą o atakach, bo ich na to nie stać - przestrzega w rozmowie z Wirtualną Polską.